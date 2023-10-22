В Краснодарском крае выпускников летного училища попытались отравить тортом

Выпускников летного училища, расположенного в городе Армавир Краснодарского края, попытались отравить праздничным тортом. Об этом сообщается в Telegram-канале Fighterbomber.

Как указано в публикации, инцидент произошел 21 октября. В этот день 77 человек собрались вместе, чтобы отметить 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны.

При этом в какой-то момент празднование прервал курьер, который передал выпускникам 20-килограммовый торт и ящик с бутылками виски. Однако выяснилось, что никто из присутствовавших не делал подобный заказ. Более того, узнать имя таинственного отправителя летчики так и не смогли.

Сначала участники мероприятия решили, что в таком подарке нет ничего странного. Но позже, когда торт уже был разрезан, некоторые из них заподозрили неладное.

В результате один из офицеров сумел получить в свое распоряжение изображение доставившего посылку курьера, которое было сделано при помощи камеры наблюдения. Мужчина отправил снимок своим товарищам, после чего они по своим каналам установили личность курьера.

По данным Fighterbomber, он оказался уроженцем запорожского города Мелитополя и состоял на службе в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Когда выпускники училища выяснили личность курьера, он уже купил билет на самолет и собирался покинуть населенный пункт.

Тем не менее сотрудники правоохранительных органов успели задержать мужчину до вылета. Уже после он признался, что торт был изготовлен в Армавире и в него был добавлен сильнодействующий яд.

В настоящее время полиция ищет кондитеров, которые приняли подобный заказ. При этом никто из выпускников так и не успел попробовать торт и алкоголь, поэтому их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Ранее на Алтае задержали мужчину, собиравшегося отравить российских военнослужащих.