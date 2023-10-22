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Годовалый сын россиянки сделал заказ на 150 тысяч рублей на Wildberries

Mash: в Петербурге ребенок сделал на Wildberries заказ на 150 тысяч рублей

В Петербурге годовалый мальчик сделал на Wildberries заказ на 150 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, мать ребенка на несколько минут оставила его одного с незаблокированным смартфоном. Мальчик поводил по экрану пальцем и заказал все товары, которые лежали в корзине женщины на Wildberries. Общая сумма товаров, ушедших в доставку, составила около 150 тысяч рублей.

Петербурженка обратилась в службу поддержки маркетплейса, но там ей сообщили, что отменить доставку нельзя. При этом около половины товаров, заказанных ребенком, с платным возвратом. Деньги за продукты питания списались сразу — их вернуть невозможно, сообщает «Mash на Мойке».

Петербурженка рассказала, что подобные ситуации происходили и с другими матерями. В связи с такими инцидентами Wildberries пообещал ввести функцию подтверждения заказа пин-кодом, но пока что опция так и не появилась.

Ранее школьник украл вейпы и жижу на 10 тыс. рублей из ПВЗ Wildberries и попал на видео.

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