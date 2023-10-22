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СК возбудил два дела из-за школьных драк в Химках

СК возбудил уголовное дело в отношении двух школьников в Химках из-за драк

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Московские следователи уличили двоих 14-летних школьников из Химок в избиении ровесника. Соответствующая публикация размещена на сайте управления СК в регионе.

По данным следствия, двое подозреваемых, уроженцы Дагестана, «находясь на территории образовательного учреждения, грубо нарушая общественный порядок, беспричинно, с целью противопоставить себя обществу и общепризнанным моральным нормам, подвергли избиению своего сверстника, причинив ему телесные повреждения в области головы и туловища». Принимаются меры к их задержанию, возбуждено уголовное дело.

Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц учебного заведения, связанное с игнорированием систематического характера происходящих в учебном заведении драк.

До этого были задержаны два подростка, устраивавших массовые драки в Москве и Подмосковье. Такие инциденты неоднократно происходили в торговом центре на Ходынском бульваре. Некоторые подобные случаи фиксировали и в школе в Химках.

Ранее в Подмосковье школьника госпитализировали с оторванным во время драки пальцем.

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