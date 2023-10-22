Юрист объяснил принцип повышения пенсий

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что размер пенсии и сумма ее индексации зависят от возраста и профессии. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

По его словам, пенсия зависит также от географического фактора. Кроме того, есть понятие «пенсия за выслугу лет». Ее получают государственные гражданские служащие, военнослужащие, космонавты, работники летно-испытательного состава.

«Жители районов Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем получают традиционно одни из самых высоких выплат после выхода на заслуженный отдых. Это объясняется тяжелейшими условиями труда», — пояснил Виноградов.

До этого эксперт «Сравни» Максим Глазков рассказал, что с 1 января 2024 года в РФ на 7,5% увеличат размер пенсий, и уровень выплат неработающим пенсионерам достигнет 23,4 тыс. рублей. С начала 2024-го повысят также страховую пенсию, а с 1 апреля — социальную, размер которой составит 13,4 тыс. рублей.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».