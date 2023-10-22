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Стало известно, как сохранить хлеб свежим до 12 дней

RT: эксперт Бурматнов рассказал, что хлеб дольше хранится в деревянных хлебницах

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Depositphotos

Преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов рассказал в беседе с RT, как дольше сохранять хлеб свежим.

По его словам, хлеб дольше сохраняет свежесть в хлебницах из дерева, в особенности из лиственницы.

«Свежесть хлеба и хлебобулочных изделий дольше сохранит изделие из дерева. Древесина дышит, создавая внутри комфортный микроклимат для выпеченных изделий. Но при этом материал быстро впитывает запахи и загрязняется, поэтому хлебницу придется каждые два-три года заменять», — поделился эксперт.

Он добавил, что лучшими считаются хлебницы из можжевельника, березы или лиственницы, так как их древесина обладает бактерицидными свойствами. Также хлеб отлично хранится в керамической посуде, где остается свежим до 5-7 дней.

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