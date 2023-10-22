В США убили женщину-раввина

Раввин Саманта Уолл, возглавлявшая синагогу в американском городе Детройт (штат Мичиган), была найдена мертвой с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правоохранительные органы города.

В полиции подчеркнули, что Уолл обнаружили вблизи своего дома, до которого от ее тела шел кровавый след. Представители правоохранительных органов предполагают, что нападение произошло внутри дома раввина. Мотив и личность убийцы неизвестны, уточнила полиция.

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По данному факту было начато расследование. Губернатор штата Гретхен Уитмер заявила, что к делу были подключены полицейские Мичигана. Представители ФБР также подтвердили CNN свое участие в расследовании произошедшего.

До этого стало известно, что в акции протеста против «насилия в секторе Газа» в Вашингтоне приняли участие 10 тысяч человек, 500 из которых были арестованы.

Акция протеста, организованная движениями «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир», была согласована и проходила вечером 18 октября в районе Капитолийского холма в Вашингтоне. Однако позже протестующие двинулись в сторону здания Кэннона (одно из офисных зданий конгресса США).

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.