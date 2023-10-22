Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США убили женщину-раввина

CNN: в Детройте нашли тело женщины-раввина Саманты Уолл с ножевыми ранениями

close
100%
USA Today Network via Reuters Connect

Раввин Саманта Уолл, возглавлявшая синагогу в американском городе Детройт (штат Мичиган), была найдена мертвой с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правоохранительные органы города.

В полиции подчеркнули, что Уолл обнаружили вблизи своего дома, до которого от ее тела шел кровавый след. Представители правоохранительных органов предполагают, что нападение произошло внутри дома раввина. Мотив и личность убийцы неизвестны, уточнила полиция.

close
100%
Isaac Agree Downtown Synagogue

По данному факту было начато расследование. Губернатор штата Гретхен Уитмер заявила, что к делу были подключены полицейские Мичигана. Представители ФБР также подтвердили CNN свое участие в расследовании произошедшего.

До этого стало известно, что в акции протеста против «насилия в секторе Газа» в Вашингтоне приняли участие 10 тысяч человек, 500 из которых были арестованы.

Акция протеста, организованная движениями «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир», была согласована и проходила вечером 18 октября в районе Капитолийского холма в Вашингтоне. Однако позже протестующие двинулись в сторону здания Кэннона (одно из офисных зданий конгресса США).

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий