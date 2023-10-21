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В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 17:47 мск тревогу объявили в Николаевской области, затем она распространилась на Днепропетровскую и Харьковскую области.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены включились вечером 20 октября в Харьковской, Николаевской и Кировоградской областях.

В начале октября взрывы произошли в Кривом Роге Украины. Вилкул тогда сообщил, что вся важная инфраструктура, социальные и медицинские учреждения в городе работают стабильно.

11 октября обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона-камикадзе «Ланцет». Он сообщил о поражении беспилотником украинского штурмовика Су-25 на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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