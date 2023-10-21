В центре Одессы мужчина прилюдно порвал украинский флаг

Мужчина прилюдно разорвал украинский флаг в центре Одессы. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

В материале указано, что флаг висел на фасаде дома. Однако в какой-то момент к зданию подошел один из жителей города и попытался снять флаг Украины, говорится в публикации.

«Мужчина <...> начал его дергать и тянуть, пока не разорвал. Прохожие стали очевидцами происшествия и сообщили об этом в полицию», — уточняется в статье.

Согласно информации издания, нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения. В результате прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина и доставили его в участок.

Теперь мужчине грозит штраф и арест на срок до полугода. Максимальным наказанием за подобный поступок является лишение свободы сроком на три года, добавили авторы публикации.

19 октября финский певец Käärijä (настоящее имя — Йере Пеухенен) провел концерт в Таллине, в ходе которого один из зрителей бросил на сцену украинский флаг. Однако артист отказался помахать флагом, бросив его за кулисы.

Поступок исполнителя рассердил поклонников. При этом, как сказал певец, в тот момент он просто перепутал украинский флаг со шведским.

Ранее со здания администрации французского города Вьен сняли украинский флаг из-за слов президента страны Владимира Зеленского об Азербайджане.