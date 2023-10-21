Инвалида с ампутированными ногами осудили за нападение с ножом на россиянку

В Перми суд вынес приговор инвалиду, который ударил знакомую ножом. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Инцидент произошел дома у осужденного, где вместе с женщиной они распивали алкоголь. Россиянка напомнила 41-летнему мужчине о денежном долге.

«Хозяин дома настолько разозлился, что схватил нож и нанес знакомой удар в брюшную область», — сообщается в публикации.

Несмотря на тяжелую травму, врачи смогли вылечить пострадавшую.

В суде мужчина не признал вину. Он сообщил, что избивал женщину раньше, но в этот раз каких-либо травм он ей не нанес. Россиянин также добавил, что у него ампутированы обе ноги ниже колен. Для передвижения он пользуется протезами.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью инвалида приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии общего режима.

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