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В метро Москвы приостановили движение поездов из-за человека на пути

В метро Москвы нет движения поездов от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Южной»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В метро Москвы нет движения поездов от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Южной», сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Южной» из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Позднее в ведомстве уточнили, что движение поездов возобновилось.

Ранее в Москве на станции метро «Мичуринский проспект» мужчина с ножом напал на пассажира и нанес ему несколько ударов. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Между двумя пассажирами московского метро произошел конфликт, причины которого не уточняются. Спор между мужчинами перерос в драку на платформе, в ходе которой 40-летний россиянин достал нож и нанес своему оппоненту несколько ударов. Затем он бросил оружие в сторону.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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