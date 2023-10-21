Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В пермской полиции не знают, что в ориентировках на маньяка — фото мужчины, никогда не бывавшего в Перми

Пермская полиция не смогла объяснить, почему поставила фото невиновного в ориентировках на маньяка

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

В полиции Пермского края нет информации о том, что одна из фотографий из ориентировки на «пермского маньяка» принадлежит жителю Челябинска. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Данная фотография получена в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Информации о том, что она принадлежит гражданину из города Челябинска, у нас нет», — сказали в ведомстве.

В пятницу, 20 октября, полиция Прикамья объявила, что в деле о нападениях на девушек в микрорайоне Ераничи появился подозреваемый. На одном из трех снимков, опубликованных полицией, оказался житель Челябинска.

Его супруга Ольга сообщила журналистам, что мужчина вообще никогда не был в Перми. Фото было сделано на домофон в Челябинске: на нем мужчина снят после утренней прогулки с собакой, утверждает женщина.

Ольга вместе с супругом побывала в полиции Челябинска и написала заявление. Женщина рассказала, что сотрудники полиции позвонили в отдел из Пермского края, где им пообещали удалить фото мужчины и дать опровержение.

На момент звонка в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю фото жителя Челябинска было доступно в Telegram-канале «Полиция Прикамья». Позднее ориентировку удалили.

Ранее в МВД сообщили о задержании подозреваемого в нападении на женщин в Перми.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий