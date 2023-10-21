В пермской полиции не знают, что в ориентировках на маньяка — фото мужчины, никогда не бывавшего в Перми

В полиции Пермского края нет информации о том, что одна из фотографий из ориентировки на «пермского маньяка» принадлежит жителю Челябинска. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Данная фотография получена в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Информации о том, что она принадлежит гражданину из города Челябинска, у нас нет», — сказали в ведомстве.

В пятницу, 20 октября, полиция Прикамья объявила, что в деле о нападениях на девушек в микрорайоне Ераничи появился подозреваемый. На одном из трех снимков, опубликованных полицией, оказался житель Челябинска.

Его супруга Ольга сообщила журналистам, что мужчина вообще никогда не был в Перми. Фото было сделано на домофон в Челябинске: на нем мужчина снят после утренней прогулки с собакой, утверждает женщина.

Ольга вместе с супругом побывала в полиции Челябинска и написала заявление. Женщина рассказала, что сотрудники полиции позвонили в отдел из Пермского края, где им пообещали удалить фото мужчины и дать опровержение.

На момент звонка в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю фото жителя Челябинска было доступно в Telegram-канале «Полиция Прикамья». Позднее ориентировку удалили.

Ранее в МВД сообщили о задержании подозреваемого в нападении на женщин в Перми.