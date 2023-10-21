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Евгений Сатановский прокомментировал свое увольнение с канала Соловьева

Сатановский согласился с решением уволить его с канала «Соловьев LIVE»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев поступил правильно, когда уволил востоковеда и экономиста Евгения Сатановского со своего канала «Соловьев LIVE» за оскорбление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Так считает сам Сатановский, об этом он сообщил «Фонтанке».

«Не привыкли люди к тому, что в стране, именуемой Россия, то, что они делают, могут охарактеризовать не совсем так, как им может понравиться. Но это было максимально мягко, вежливо, в высшей степени цивилизованно. Но при этом, конечно, Владимир Рудольфович абсолютно правильно сделал, тут ведь правила игры такие», — сказал Сатановский.

Президент института Ближнего Востока напомнил изданию, что по молодости он работал на металлургическом заводе «Серп и Молот», откуда и набрался специфической лексики. При этом отметил, что ни слова не сказал матом «по поводу никого, тем более дамы».

Сатановский также посетовал, что скандал произошел на 60-летие Соловьева, и подчеркнул, что «это случайно получилось».

Ранее Соловьев извинился перед МИД РФ и Захаровой за оскорбительные высказывания со стороны Сатановского.

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