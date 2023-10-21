Палестинскому «Красному Полумесяцу» передали гуманитарную помощь для сектора Газа, передает CNN.

Двадцать грузовиков с медпрепаратами и продуктами для населения сектора Газа уже пересекли КПП «Рафах».

Ранее удары со стороны Израиля по медицинским учреждениям в секторе Газа вызвали коллапс системы здравоохранения в анклаве. Об этом рассказал представитель палестинского Красного полумесяца в Газе Мухаммед Абу Мусбах.

По его словам, Израиль нанес удары по пяти больницам в секторе Газа.

Как добавил Мухаммед Абу Мусбах, медучреждения анклава ощутили нехватку медикаментов, оборудования и операционных.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Также ВОЗ призывала открыть гумкоридор в сектор Газа для «критически важных поставок».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.