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Врач-невролог рассказала, как помочь метеочувствительным людям при магнитных бурях

Невролог Демьяновская: отвлекающая терапия облегчит жизнь метеочувствительным

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Shutterstock

Метеорологические факторы серьезно влияют на вегетативную нервную систему метеочувствительных людей — им способна помочь так называемая отвлекающая терапия, рассказала RT врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Она пояснила, что даже здоровые люди во время геомагнитных бурь или солнечных затмений могут испытывать стресс, повышенную тревожность, чувствительность к физической боли и другим внешним факторам. Это связано с тем, что изменение активности электромагнитного поля Земли способно замедлять кровоток в капиллярах, повышать внутрисуставное, внутриглазное и внутричерепное давление. Поэтому метеочувствительные люди могут страдать от повышенного или пониженного артериального давления, головокружений, головных, глазных и суставных болей.

На период геомагнитных бурь приходится около 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов, отметила специалист.

Не только солнечные затмения, но и лунные циклы вызывают изменения в человеческом организме. Так, исследования показали, что в период новолуния и полнолуния у людей происходило повышение уровня гормонов, у людей с эпилепсией чаще происходили судорожные приступы.

Чтобы ослабить влияние метеоусловий, Демьяновская посоветовала задействовать отвлекающую терапию: горячие ванны для ног, контрастный душ и гимнастику. В случае прогноза резких потеплений врач порекомендовала заняться бегом, ходьбой, сделать зарядку на открытом воздухе.

Кроме того, для снижения метеочувствительности высокоэффективными являются хвойно-жемчужные ванны, контрастные водные процедуры, подводный душ-массаж, сухие сауны и хаммамы, отметила невролог.

Ранее ученые выяснили, что ежедневный прием прополиса может замедлять старение.

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