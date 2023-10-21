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Востоковед Сатановский уволен с канала «Соловьев LIVE»

Соловьев уволил Сатановского с «Соловьев LIVE» после слов о МИД и Захаровой

Главред канала «Соловьев LIVE» Владимир Соловьев заявил в своем Telegram-канале, что уволил востоковеда Евгения Сатановского за его оскорбительные высказывания в адрес Министерства иностранных дел России, замглавы МИД Михаила Богданова и официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Недавно в сети распространилось видео, на котором Сатановский заявляет, что Захарова «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».

Соловьев принес свои извинения МИД РФ, Богданову и Захаровой за слова Сатановского.

«Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала», — заявил в видеообращении Соловьев.

19 октября Евгений Сатановский в интервью Общественной службе новостей заявлял, что прямое столкновение Израиля и Ирана из-за ситуации вокруг сектора Газа может уничтожить как обе эти страны, так и весь Ближний Восток.

Ранее военный суд получил первое дело о покушении на Соловьева.

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