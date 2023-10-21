Египет разрешил пропуск гумпомощи для Газы через свою территорию

Грузовики с первой гуманитарной помощью начали проезжать в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и анклава. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что на борту грузовиков есть, в том числе, медицинские лекарства и препараты.

Как сообщало палестинское информационное агентство Maan, отправку продовольствия и товаров первой необходимости будет контролировать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

19 октября в египетской город Эль-Ариш прилетел спецборт Ил-76 МЧС России с гумпомощью для сектора Газы на борту.

Заместитель главы МЧС Илья Денисов сообщал, что ведомство доставит 27 тонн гуманитарного груза для жителей палестинского анклава, в том числе муку, сахар, рис, макаронные изделия.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.