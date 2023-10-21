Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Журналистам Би-би-си запретили посещать больницу в Израиле из-за «предвзятости»

Jerusalem Post: медцентр в Израиле закрыл Би-би-си доступ на свою территорию

close
100%
Алекс Макнотон/РИА «Новости»

Журналистов британской телерадиокомпании Би-би-си перестали пускать в медицинский центр Галилеи в израильской Нагарии из-за «предвзятого освещения событий». Подробности сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на представителя больницы Гала Зейда.

«Я хотел бы проинформировать вас, что я проинформировал команду Би-би-си, которая планировала приехать нас снимать [в субботу] утром, о следующем сообщении: вы временно отстранены от работы в медицинском центре Галилеи до дальнейшего уведомления», — сказал Зейд.

По данным издания, руководство медцентра недовольно «противоречивым освещением войны против ХАМАС» со стороны Би-би-си: телерадиокомпания до недавнего времени не называла группировку террористической организацией, употребляя вместо этого термин «боевики».

Журналисты изменили политику после инцидента в Лондоне, когда главный офис Би-би-си облили красной краской. Местные СМИ писали, что британские власти тоже оказали давление на редакцию.

Ранее власти Израиля попросили соотечественников покинуть Египет и Иорданию.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий