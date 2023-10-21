Журналистам Би-би-си запретили посещать больницу в Израиле из-за «предвзятости»

Журналистов британской телерадиокомпании Би-би-си перестали пускать в медицинский центр Галилеи в израильской Нагарии из-за «предвзятого освещения событий». Подробности сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на представителя больницы Гала Зейда.

«Я хотел бы проинформировать вас, что я проинформировал команду Би-би-си, которая планировала приехать нас снимать [в субботу] утром, о следующем сообщении: вы временно отстранены от работы в медицинском центре Галилеи до дальнейшего уведомления», — сказал Зейд.

По данным издания, руководство медцентра недовольно «противоречивым освещением войны против ХАМАС» со стороны Би-би-си: телерадиокомпания до недавнего времени не называла группировку террористической организацией, употребляя вместо этого термин «боевики».

Журналисты изменили политику после инцидента в Лондоне, когда главный офис Би-би-си облили красной краской. Местные СМИ писали, что британские власти тоже оказали давление на редакцию.

Ранее власти Израиля попросили соотечественников покинуть Египет и Иорданию.