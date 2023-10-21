Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве и Подмосковье в субботу, 21 октября, ожидается до +4 °С. В столичном регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +2...+4 °С. Ожидается северо-восточный ветер скоростью 6-11 м/с.

В ночь на воскресенье столбики термометров будут показывать -4...-2 °С. Местами ожидается гололедица. Прогнозируется восточный, юго-восточный ветер скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление днем составит 751 мм рт. ст., а ночью — 753 мм рт. ст.

До этого заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какой будет погода в разных регионах страны в ноябре.

По ее словам, последний осенний месяц окажется неустойчивым, с резкими провалами в холод.

Ранее москвичам рассказали, пойдет ли снег до конца октября.