На Украине отменили перепись населения в 2023 году

Правительство Украины отменило проведение переписи населения в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель кабинета министров страны в Верховной раде Тарас Мельничук.

В заявлении указано, что решение о проведении переписи населения было принято еще в декабре 2020 года. Однако власти признали соответствующее распоряжение утратившим силу, подчеркнул автор публикации.

«Поручено Государственной службе статистики после прекращения или отмены военного положения на Украине внести предложение о проведении <...> переписи населения», — добавил Мельничук.

17 сентября бывший главный аналитик Министерства иностранных дел Японии Досися Масару Сато заявил, что украинское руководство специально скрывает данные о количестве проживающих в стране людей. Как он сказал в интервью для газеты Nihon Keizai, последняя перепись населения на Украине после обретения ею независимости была проведена еще в 2001 году.

Тогда, согласно официальным данным, в государстве проживали 47 млн человек. Однако в настоящее время соответствующая информация является государственной тайной, подчеркнул собеседник издания.

Ранее премьер-министр Черногории Дритан Абазович сообщил, что теперь 5% населения его страны составляют украинские беженцы.