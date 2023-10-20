Россиянам рассказали, как выгодно арендовать коттедж в Подмосковье на Новый год

Россияне, которые хотят отпраздновать Новый год в Московской области, могут немного сэкономить, если решат снимать не гостиницу, а частный дом, узнала «Москва 24» у экспертов.

Так, в Звенигороде такой вариант в Новый год на две ночи может обойтись в 50 тыс. рублей, в Рузе — в 120 тыс..

«Можно поискать дома и дачи, выставленные на сайтах объявлений для долгосрочной аренды. Если владельцы так и не смогли их сдать, то можно попробовать договориться с ними и приехать туда на новогодние выходные за большую стоимость. Возможно, это будет проще, чем найти свободный коттедж с посуточной бронью», — посоветовала эксперт по недвижимости Дарья Коровина.

Риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков отметил, что наиболее выгодные варианты недвижимости можно найти на юге и востоке Подмосковья. По его словам, возможность найти подходящее жилье для празднования Нового года пока сохраняется.

«Но с каждым днем объектов становится все меньше, а цена растет. К декабрю стоимость будет запредельной, а убранство не будет ей соответствовать. Сейчас еще можно найти дом по адекватной стоимости, например 25 тыс. рублей за сутки», — отметил эксперт.

Он также добавил, что самые дешевые варианты на «новогоднем рынке» можно подыскать среди предложений от частников в дачных поселках или СНТ. Однако стоит помнить, что в таких местах возможно не будет интернета и нормального водопровода, а также может быть запрещено шуметь и запускать салют в новогоднюю ночь.

Исследование ЮMoney и «Суточно.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство россиян — 60% — будут отмечать Новый год дома. В новогоднее путешествие поедут лишь 15% опрошенных, а 8% россиян планируют встретить Новый год за городом или на даче.

Ранее стало известно, в каких городах легче всего найти недорогой отель на Новый год.