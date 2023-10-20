На форуме в Перми презентовали уникальную спортивную IT-платформу

На форуме »Россия — Спортивная держава» в Перми презентована новая платформа цифровых, спортивных и технологических компетенций «РусТайминг», сообщает пресс-служба проекта «Игры Будущего».

Предполагается, что уже в феврале 2024 года российская разработка будет задействована на международном турнире в Казани «Игры Будущего».

Руководитель «Игр Будущего» Игорь Столяров напомнил, что большинство спортивных мероприятий международного класса проводились на швейцарской платформе, которая сейчас не представлена в России.

«Мы искали отечественные разработки, но они не полностью отвечали масштабам турнира «Игры Будущего», поскольку не соответствуют требованию объединения сразу и цифровой, и физической частей. Так родилась собственная разработка. У нас была уникальная возможность протестировать систему «РусТайминг» на Фиджитал Играх, и она прекрасно себя показала», — отметил он.

Технологическая платформа «РусТайминг» помогает автоматизировать систему планирования, подготовки и проведения мероприятия, пояснил на презентации директор блока по продукту, соревнованиям, трансляции и технологиям проекта «Игры Будущего» Олег Колесников.

По его словам, платформа создана на отечественных IT-решениях собственной разработки и включает в себя два цифровых сервиса: по регистрации и управлению спортивными результатами (OVR&TS) и по управлению играми (GMS).

«Увидев, что сейчас есть пустая рыночная ниша, мы начали развивать модуль по автоматизации поиска партнеров и анализу спонсорской деятельности. Разрабатывали его для себя, но поняли, что он может быть востребован всем рынком спорта, чтобы оцифровывать и систематизировать одно из важнейших направлений спортивного маркетинга», — добавил Столяров.