Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На форуме в Перми презентовали уникальную спортивную IT-платформу

Глава «Игр Будущего» рассказал о новой спортивной IT-платформе

close
100%
Пресс-служба турнира «Игры Будущего»

На форуме »Россия — Спортивная держава» в Перми презентована новая платформа цифровых, спортивных и технологических компетенций «РусТайминг», сообщает пресс-служба проекта «Игры Будущего».

Предполагается, что уже в феврале 2024 года российская разработка будет задействована на международном турнире в Казани «Игры Будущего».

Руководитель «Игр Будущего» Игорь Столяров напомнил, что большинство спортивных мероприятий международного класса проводились на швейцарской платформе, которая сейчас не представлена в России.

«Мы искали отечественные разработки, но они не полностью отвечали масштабам турнира «Игры Будущего», поскольку не соответствуют требованию объединения сразу и цифровой, и физической частей. Так родилась собственная разработка. У нас была уникальная возможность протестировать систему «РусТайминг» на Фиджитал Играх, и она прекрасно себя показала», — отметил он.

Технологическая платформа «РусТайминг» помогает автоматизировать систему планирования, подготовки и проведения мероприятия, пояснил на презентации директор блока по продукту, соревнованиям, трансляции и технологиям проекта «Игры Будущего» Олег Колесников.

По его словам, платформа создана на отечественных IT-решениях собственной разработки и включает в себя два цифровых сервиса: по регистрации и управлению спортивными результатами (OVR&TS) и по управлению играми (GMS).

«Увидев, что сейчас есть пустая рыночная ниша, мы начали развивать модуль по автоматизации поиска партнеров и анализу спонсорской деятельности. Разрабатывали его для себя, но поняли, что он может быть востребован всем рынком спорта, чтобы оцифровывать и систематизировать одно из важнейших направлений спортивного маркетинга», — добавил Столяров.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий