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Названы города-антилидеры по количеству ДТП с самокатами

Эксперт ГУВД Лобарев: больше всего ДТП с самокатами произошло в Москве и Перми

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«Газета.Ru»

За полгода в Москве в ДТП со средствами индивидуальной мобильности (СИМ), в числе которых – самокаты, пострадали 238 человек. На втором месте этого антирейтинга – Пермь с 68 пострадавшими, рассказал в пресс-центре НСН руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев.

Среди пострадавших есть и серьезные случаи, вплоть до ухода из жизни, отметил Лобарев. Травмы получили более тысячи человек, в том числе 402 ребенка в возрасте до 16 лет.

Бороться с такой негативной практикой с помощью штрафов не получится, считает он.

«Из моей практики, штрафы не помогут, это все ерунда. Его легко обойти с ребенком, беременной женщиной, которую нельзя задерживать... Это серьезное транспортное средство: тяжело отрегулировать то, как они ездят», – отметил Лобарев.

Напомним, накануне в России призвали ужесточить штрафы для пользователей электросамокатов. Так, академик РАЕН, специалист по дорожному строительству Марсель Бикбау считает, что это на сегодня важнее, чем формирование инфраструктуры для СИМ.

Сообщалось также, что в Москве хотят вести идентификацию пользователей электросамокатами, чтобы проводить фотовидеофиксацию совершенных ими нарушений ПДД.

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