Французские виноделы разгромили грузовики с испанским вином и попали на видео

Французские виноделы разгромили грузовики с импортным испанским вином на границе двух стран в знак протеста. Об этом сообщает Telegram-канал IZ.RU.

По информации Telegram-канала, французские виноделы взбунтовались из-за низких цен на импортные товары испанских конкурентов. Местные производители устроили акцию протеста на границе двух стран — они опустошили грузовики с вином из Испании.

На кадрах очевидцев видно, как протестующие выливают вино из цистерны на асфальт, а также громят коробки с импортными бутылками. На дороге горят покрышки. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

До этого стало известно, что французские власти направят €200 млн на помощь виноделам, испытывающим трудности из-за снижения спроса на вино.

Ранее в России популярность зарубежного вина рекордно упала.