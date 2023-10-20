Иностранка организовала в подмосковной съемной квартире притон для занятия проституцией

В подмосковной Истре накрыли организованный иностранкой притон для занятия проституцией. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Полицейским поступило сообщение о том, что в одном из домов города организовали притон для занятия проституцией. Выяснилось, что иностранка арендовала трехкомнатную квартиру, подыскала девушек для оказания услуг интимного характера и начала обеспечивать их клиентами за комиссионные выплаты.

» <…> за оказание интимных услуг оперативниками были задержаны две женщины в возрасте 31 года и 39 лет, а также 43-летняя уроженка одной из республик Средней Азии – организатор незаконного бизнеса», — сообщил портал.

При осмотре квартиры полицейские обнаружили блокнот с записями, деньги и мобильные телефоны, в которых содержались данные об оказываемых незаконных услугах и расценки на них.

В отношении уроженки Средней Азии возбудили уголовное дело об организации занятия проституцией другими лицами. На оказывавших услуги женщин составили административные протоколы.

Ранее в Москве незнакомец вытребовал у девушки интимные фото и заставил заниматься проституцией.