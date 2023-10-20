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Суд продлил задержание журналистке «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой

Суд в Казани продлил задержание журналистке «Радио Свобода» Алсу Курмашевой

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Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)

Советский райсуд Казани не стал избирать меру пресечения для журналистки «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алсу Курмашевой, однако продлил срок ее задержания с 48 до 72 часов. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По словам адвоката журналистки Эдгара Матевосяна, следствие просило поместить Курмашеву в следственный изолятор на 1,5 месяца. Однако прокуратура заявила, что ей нужны дополнительные материалы по делу. С чем это связано, представитель надзорного органа не пояснил.

По версии следствия, Курмашева не представила документы, которые нужны для включения в реестр иностранных агентов. Кроме того, журналистка осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны.

По информации источника, следствие считает, что Курмашева получила сведения о мобилизованных преподавателях одного из татарстанских вузов и использовала эту информацию при подготовке «альтернативных аналитических материалов» для профильных международных инстанций и «проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний». Также журналистке могут предъявить обвинение по другому делу за издание книги, которая в негативном свете выставляет специальную военную операцию России на Украине.

Курмашева является гражданкой США и России. Она живет в Праге с мужем и двумя детьми. В Россию журналистка отправилась 20 мая, а 2 июня ее задержали во время ожидания обратного рейса для возвращения в Чехию. Курмашеву оштрафовали за невыполнение требования о регистрации американского гражданства в российских органах власти. Она ожидала возвращения ей паспортов, но 18 октября появилось новое обвинение.

Журналистке «Радио Свобода» может грозить штраф в размере до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Женщина свою вину не признает.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

*   организация включена Минюстом в список иноагентов
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