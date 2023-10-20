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Врач дала советы, которые помогут избавиться от тяжести в ногах

Врач Курбатова: тяжесть в ногах может появиться из-за лишнего веса

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Shutterstock

Тяжесть в ногах может появиться вследствие различных причин, в том числе, из-за заболевания, плохого кровообращения, пассивного образа жизни и не только. О том, как избавиться от нее, Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

По ее словам, чаще всего неприятные ощущения появляются из-за хронической венозной недостаточности.

«Ощущение тяжести может быть вызвано отеками, которые при варикозе возникают в лодыжках и ступнях. Чувство тяжести в ногах может также быть вызвано лишним весом, нарушениями гормонального фона, реакцией организма на изменения погодных условий, заболеваниями почек, артрозом и другими заболеваниями. Чтобы избавиться от тяжести в ногах, необходимо ликвидировать причину данного состояния», — пояснила врач.

Эксперт дала несколько рекомендаций, которые могут помочь избавиться от тяжести в ногах. Так, она советует носить удобную обувь, не допускать длительных статических нагрузок, а также длительного сидения или стояния в одной позе и перегрева ног. В случае необходимости можно носить компрессионные чулки или гольфы.

В некоторых случаях справиться с недугом можно, если немного изменить образ жизни и привычки. Например, избавиться от лишнего веса, больше двигаться и гулять. В более серьезных случаях может потребоваться лечение.

Накануне врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова говорила, что одной из наиболее частых причин болей в ногах является переутомление. По ее словам, в этом случае может появляться чувство тяжести, боль в стопах, коленях или бедрах. Обычно такая боль появляется к концу дня и проходит после сна.

Ранее стало известно, о чем говорят судороги в ногах.

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