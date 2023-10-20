Россиянам рассказали о главных осенних опасностях для автомобилей

Осенью владельцам автомобилей следует с особым вниманием подойти к вопросам безопасности на дорогах, так как при смене сезона для них возникают серьезные угрозы. Одной из самых главных проблем являются скользкие дороги, отметил в интервью Общественной службе новостей автоюрист Дмитрий Славнов.

Чтобы не попасть в ДТП, двигаясь по обледенелой дороге, нужно не превышать скорость и остерегаться аквапланирования, считает эксперт. Также он посоветовал перед дорогой проверять исправность дворников.

«Про летнюю резину я вообще молчу — думаю, ни у кого нет иллюзий, что на ней все еще безопасно ездить, — добавил автоюрист. — Утренние заморозки в таком случае могут представлять для вас серьезную опасность».

На дорогах водителям следует соблюдать дистанцию, добавил Славнов. При этом он подчеркнул, что самой главной угрозой на дорогах является не смена сезона, а сидящие в телефонах водители. По его словам, по этой причине происходит практически каждое второе ДТП.

«Это настоящий бич нашего времени, люди отвлекаются и попадают в аварии», — добавил он и призвал водителей соблюдать осторожность.

Напомним, синоптики отмечают, что в этом году оптимальным сроком для замены шин в Москве является период с 25 октября. По прогнозам, со следующей недели среднесуточная температура будет около 5 градусов.