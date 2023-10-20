«Уменьшить размер ноги»: названа необычная операция, на которую решаются россиянки

Россияне нередко обращаются к пластическим хирургам, чтобы уменьшить размер ноги. Об этом узнала kp.ru.

По данным газеты, чаще всего на такое хирургическое вмешательство идут девушки, которые комплексуют из-за размера ноги.

«В 95% случаев девушки обращаются из-за длинных вторых-третьих пальцев. В таких случаях укорачивается фаланга пальца, то есть убирается часть кости. В средних пальцах два сустава между тремя фалангами, поэтому один из них тоже можно убрать», — рассказал руководитель Центра хирургии стопы доктор медицинских наук Виктор Процко.

По словам врача, части оставшейся кости фиксируют спицами или винтиками. Такая операция занимает от 15 до 40 минут, при этом ходить можно сразу после проведения процедуры.

«Это самый безопасный метод уменьшить размер ноги. Можно убрать 7-8 мм, максимум — 1 см. Если больше — возникают сложности: кожа остается, появляются складки. Если же человек хочет уменьшить стопу еще сильнее, мы за это не беремся, потому что тут уже пятку пилить нужно. А главный принцип медицины — не навреди», — уточнил Процко.

Он также уточнил, что в большинстве случаев операция проходит успешно. Однако в редких ситуациях пальцы девушек остаются неподвижными, поэтому они не могут захватывать ими. При этом на ходьбу это никак не влияет, успокоил хирург.

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко до этого рассказал «Газете.Ru», что убрать второй подбородок в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний, анатомических особенностей лица можно с помощью липосакции и SMAS-пластики лица.

Ранее пластический хирург вспомнил о планах Собчак «переделать все лицо».