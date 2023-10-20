В России подготовили список авто для чиновников, в него вошел китайский Haval

В список автомобилей, рекомендованных Минпромторгом РФ для использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях, вошли российские Lada, «Москвич», Aurus, Evolute, УАЗ, а также китайские Haval. Об этом говорится в сообщении министерства, передает РИА Новости.

В перечень рекомендованных отечественных автомобилей вошли: модели Lada Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend. Модели УАЗ Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР.

Минпромторг также включил в список модели Aurus Senat, Komendant, а от китайского бренда Haval Jolion, Dargo, F7/F7x, H9. В перечне есть несколько моделей «Москвича» и бренд электромобилей Evolute.

Перечень со временем будет дополняться по мере выхода на рынок РФ новых моделей, отметили в министерстве.

Там добавили, что в приоритетном порядке следует рассматривать высоколокализованные модели, при этом закупка менее локализованных авто может осуществляться по разрешению.

18 сентября совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только продукции российского автопрома.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.