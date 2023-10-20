Стало известно, кому в России повысят пенсии и зарплаты в 2024 году

С 1 января 2024 года в РФ на 7,5% увеличат размер пенсий, и уровень выплат неработающим пенсионерам достигнет 23,4 тыс. рублей. Об этом RT рассказал эксперт «Сравни» Максим Глазков.

По словам специалиста, с начала 2024-го повысят также страховую пенсию, а с 1 апреля — социальную, размер которой составит 13,4 тыс. рублей. Претендовать на социальную пенсию смогут люди, достигшие пенсионного возраста, с ограниченными возможностями здоровья, сироты до 23 лет, проходящие очное обучение, сироты до 18 лет, а также те, кто потерял кормильца.

Глазков отметил, что повышенную на 7,5% пенсию смогут получать и льготные категории пенсионеров. В их числе ветераны, люди, пострадавшие от ядерных испытаний, герои РФ и СССР, а также некоторые другие граждане.

Эксперт рассказал и о прочих изменениях, которые коснутся пенсий россиян в 2024 году. Выплаты для работающих пенсионеров проиндексируют в зависимости от стажа. Военным пенсионерам повысят пенсии на 4,5% с 1 октября. Пенсионерам от 80 лет удвоят выплату к страховой пенсии по старости. Выплаты социальным работникам, медикам, педагогам и сотрудникам культурных учреждений вырастут на 9,8% с начала 2024-го.

Кроме того, на 1 октября 2024 года запланирована индексация зарплат оставшимся категориям бюджетников и работников федеральных учреждений. Выплаты вырастут на 4,5%. При этом специалист добавил, что некоторым госслужащим отменят индексации в 2024 году. Речь идет о тех, кто занимает госдолжности, а также о федеральных гражданских госслужащих.

Ранее сообщалось, что в России увеличится число получателей накопительной пенсии.