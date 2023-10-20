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В России выросло число брендов из Азии и ОАЭ

Замминистра Евтухов: бренды из Азии и ОАЭ активно выходят на российский рынок

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Валерий Мельников/РИА Новости

Бренды из Азии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) активно заполняют российский рынок, сообщил РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Он отметил, что наравне с Востоком свои позиции наращивают и отечественные производители. Почти все страны, которые сейчас работают на российском рынке и ранее были на нем, в настоящее время доли перераспределили.

По словам Евтухова, с уходом зарубежных брендов из-за санкций или протестов ассортимент не уменьшился. Российские компании начали активно замещать продукцию.

«Страны СНГ тоже всегда поставляли свою продукцию на российский рынок, просто теперь ее стало еще больше. Российский рынок большой и привлекательный — желающих торговать здесь, у нас, много», — заявил Евтухов.

Тем не менее с некоторыми категориями непродовольственных товаров ситуация непростая, потому что производителям нужно время освоиться в новых нишах, добавил замминистра. Но на потребителях это не отражается, заверил он.

До этого россияне поучаствовали в опросе, где почти половина респондентов — 44% — ответили, что не испытывает проблем из-за ухода международных брендов из страны.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что одежда из Ирана и стран СНГ устраивает 60% россиян.

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