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Каждый второй россиянин поддерживает идею цирков без животных

Большинство россиян выступают против животных в цирках

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Росгосцирк

Идею запрета на использование животных в цирках поддерживает в том или ином виде каждый второй россиянин. Это показало исследование SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как и два года назад, каждый второй россиянин против эксплуатации животных в цирках. 41% считает, что в России следует запретить участие в представлениях и диких, и домашних животных, еще 11% — против использования только диких зверей.

Среди женщин за цирки вообще без животных — 45%, только без диких животных — 13%. Мужчины реже демонстрируют зоогуманизм: 38 и 10% соответственно.

Россияне с зарплатой до 50 тыс. рублей запрет на участие животных в представлениях поддерживают чаще тех, кто зарабатывает больше.

Самыми активными же сторонниками инициативы являются россияне до 34 лет: каждый второй из них против использования любых животных в цирках, еще 16% — против эксплуатации диких зверей.

Ранее братьев Запашных вызвали в Госдуму из-за обвинений в жестоком обращении с животными.

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