Подростка, который трижды ударил школьника ножом, отправили под стражу

В Ижевске суд вынес приговор подростку, который нанес три ножевых ранения однокласснику. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Правоохранители арестовали школьника на два месяца. Под стражей он будет находиться до 17 декабря 2023 года.

Такая мера была выбрана, так как, по мнению суда, домашний арест, залог или запрет определенных действий не гарантирует, что обвиняемый будет вести себя надлежащим образом.

Уголовное дело в отношении подростка возбудили после того, как на занятии он напал на одноклассника с ножом. В результате школьник получил три ножевых ранения. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве пьяный мужчина с ножом напал на охрану и посетителей бара.