В Сбере заявили о растущем интересе россиян к розничным инвестициям

Приложение Сбера для инвестиций сменило название на СберИнвестиции, а также стало более функциональным и удобным. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Вице-президент, директор Департамента цифровых каналов B2C Сбербанка Алексей Круглов отметил растущий интерес россиян к розничным инвестициям. По его словам, все больше людей начинают инвестировать в акции и облигации.

«Сейчас приложением СберИнвестиции каждый месяц пользуются более 650 тыс. человек, мы видим, что аудитория приложения растет, как и его средняя оценка в сторах. Клиенты ценят наши усилия по развитию приложения, и мы продолжим работать над ним, чтобы пользователям было просто и комфортно инвестировать», — сказал он.

Теперь активно торгующим клиентам стала доступна маржинальная торговля – возможность осуществлять сделки с использованием заемных средств. Также появилась возможность подавать заявки на участие в размещении облигаций, и добавилась возможность подать заявку на участие в конкурсе Московской биржи «Лучший частный инвестор».

Как отмечают в банке, число пользователей постоянно растет, а приложение становится полнофункциональным, понятным инструментом для реализации любых потребностей по инвестированию и достижению финансовых целей.

В Сбере уточнили, что чаще всего инвесторов интересует возможность покупать акции, облигации, валюту дружественных стран и биржевые фонды. В приложении «СберИнвестиции» пользователи могут отслеживать состояние своего инвестиционного портфеля в разрезе счетов, типов активов (доля акций, доля облигаций, доля фондов и т.д.), и отраслей.

Кроме того, в разделе «Рынок» инвесторы могут увидеть состояние рынка в текущий момент – динамику индекса, изменение котировок валют, акций, облигаций, нефти и золота. Также видны лидеры роста и падения цен акций за день.