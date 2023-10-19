Даня Милохин не получил травм в результате нападения в Грузии

Елизавета, менеджер тиктокера Дани Милохина, подтвердила «Газете.Ru», что на блогера напали в Тбилиси. По ее словам, он не получил травм в результате драки.

«Нападение действительно было, подробности я вам рассказать, к сожалению, не могу. После этого Даня отправился к себе домой, потому что планы по интервью были окончены. Никаких травм получено не было, все было в порядке», — сказала она.

19 октября Telegram-канал Mash сообщил, что Милохин пострадал в драке с жителями Тбилиси. По данным канала, инцидент произошел на улице Ниношвили. Блогер зашел за кофе и вышел на улицу. Там, как сообщили очевидцы, Милохин заглянул в окно одного из домов. Хозяину это не понравилось, после чего он вышел к Милохину.

Местный житель потребовал, чтобы тиктокер уехал из страны. В результате завязалась драка, к которой впоследствии присоединились еще несколько человек. Как сообщил Mash, обращаться в полицию Милохин не стал.

Ранее приемный отец блогера заявил, что власти не дают ему защититься в суде.