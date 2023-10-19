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Пассажирский самолет Air Canada экстренно сел из-за падения давления в салоне

В США самолет экстренно совершил посадку из-за падения давления в салоне

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Shutterstock

Рейс канадской авиакомпании Air Canada, направлявшийся в Торонто из Мехико, был вынужден совершить экстренную посадку в американском городе Хьюстоне. Об этом сообщает телеканал CTV News, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании.

«Рейс Air Canada, направлявшийся в Торонто, совершил аварийную посадку в Хьюстоне», — указывается в материале.

Согласно информации авиакомпании, у самолета, на борту которого находились 166 пассажиров, резко упало давление воздуха в салоне ы связи с неисправностью системы кондиционирования воздуха.

«Пилоты подняли самолет на высоту ниже 10 000 футов и развернули кислородные маски, но их использование не потребовалось, поскольку в салоне было достаточно кислорода», — отметил представитель компании Питер Фитцпатрик.

Самолет Boeing 737MAX приземлился благополучно, пострадавших не оказалось, заключается в публикации.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 13 октября.

Ранее на борту самолета Москва — Владивосток разнимали двух пьяных пассажиров.

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