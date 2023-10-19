В США самолет экстренно совершил посадку из-за подгузника, принятого за бомбу

В США самолет совершил экстренную посадку после того, как пассажиры приняли подгузник для взрослых за бомбу в туалете, пишет NDTV.

Как пишут СМИ, самолет авиакомпании Copa Airlines следовал в Тампу, штат Флорида, из международного аэропорта Токумен в Панама-Сити, когда пассажиры сообщили бортпроводникам о подозрительном объекте в туалете, похожем на бомбу. После этой информации пилоты совершили аварийную посадку, вернувшись в аэропорт вылета.

Однако служба безопасности, обследовавшая самолет после эвакуации пассажиров, обнаружила, что предполагаемой бомбой оказался подгузник для взрослых.

«Полицейские специальные подразделения кинологов и силы специального назначения осмотрели объект и обнаружили, что это подгузник для взрослых, что исключает любой риск», — говорится в заявлении.

После дополнительной проверки пассажиров вернули на борт самолета и разрешили вылет.

Ранее бывший пилот самолета четыре года издевался над знакомой, пролетая над крышей ее дома.