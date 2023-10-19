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Количество ДТП на дорогах Подмосковья сократилось на 3%

В Подмосковье зафиксировали 2 887 аварий с начала года

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Александр Вильф/РИА «Новости»

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число дорожно-транспортных происшествий, произошедших на дорогах Московской области, сократилось на 3%. За девять прошедших месяцев зафиксировано 2 тыс. 887 аварий, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«По итогам девяти месяцев аварийность на дорогах Подмосковья снизилась на 3%. Отмечу, что по итогам прошлого месяца все три показателя были в снижении. Самыми частыми ДТП за этот период остались столкновения и наезды на стоящие транспортные средства», — рассказал заместитель председателя правительства—министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Для повышения безопасности и предотвращения дорожных аварий в области проводится комплексная работа, обустройство дорог элементами безопасности в выявленных очагах и предочагах аварийности.

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