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В кафе на Урале проводят проверку после изнасилования гостя шваброй

В Новоуральске началась проверка после изнасилования посетителя кафе шваброй

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Depositphotos

В Новоуральске правоохранители обратили внимание на кафе, в котором изнасиловали мужчину шваброй. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на главу округа Вячеслава Тюменцева.

По словам чиновника, власти следят за развитием ситуации. На данный момент проводится работа с арендатором помещения. Профильные специалисты проверяют документы.

«Если нашим жителям это кафе будет доставлять какой-либо дискомфорт — а мы уже видим, что такие вещи происходят, — в рамках действующего законодательства будем принимать решения», — сообщил Тюменцев.

Он добавил, что тема произошедшего в точке общепита рассматривалась на последнем заседании Общественной палаты. На мероприятии присутствовал в том числе и прокурор.

Инцидент произошел в начале октября. В одном из кафе Новоуральска, по словам пострадавшего, его изнасиловали шваброй. Причиной такого поступка могли быть личные мотивы.

Ранее в Липецке мужчину задержали за изнасилование восьми школьниц.

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