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Россиянам объяснили, почему ночью тянет к холодильнику

Нутрициолог Старновская: ночной аппетит говорит о нехватке микроэлементов

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Depositphotos

Желание перекусить поздно вечером или ночью свидетельствует о том, что в организме дисбаланс из-за недополученных в течение дня витаминов и микроэлементов. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала диетолог, нутрициолог Екатерина Старновская. По ее словам, у человека может возникнуть желание съесть какой-либо конкретный продукт, что указывает на дефицит тех питательных веществ, которые он содержит.

«Ваша рука тянется к тому, что хочет организм в данный момент, например, к колбаске, — это значит, что понижен уровень белка, значит, вам нужно съесть мяса, морепродуктов. Если вам хочется сладкого — это не признак того, что ваш организм хочет сладкого, это снова признак того, что вам надо увеличить потребление белка», — сказала Старновская.

Доктор Сара Берри, научный сотрудник британской медицинской компании ZOE, до этого предупредила о вреде перекусов перед сном. Оказывается, прием пищи незадолго до сна может вызвать увеличение веса и усиление чувства голода.

Наиболее вредны, по ее словам, закуски с высоким содержанием углеводов и сахара — шоколад, печенье, мороженое и хлебобулочные изделия. Если голод перед сном слишком сильный, Берри рекомендует съесть несколько орехов, нежирный йогурт или овощи.

Ранее врач рассказала, о каких заболеваниях может говорить беспричинное похудение.

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