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В Москве открылся форум «Сделано в России»

Более 70 российских компаний представят свои экспортные продукты в Москве

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Пресс-служба Международного экспортного форума «Сделано в России-2023»

Сразу 78 российских компаний из 46 регионов представят экспортные продукты в рамках форума «Сделано в России» в Москве, сообщает пресс-служба форума.

«Здесь новейшее российское медицинское оборудование, которое экспортируется в десятки стран мира в том числе – новейшие слуховые аппараты и современные «умные» протезы. В «Русатом Хелскеа» разработали современный аппарат нового поколения «Брахиум» для контактной лучевой терапии, и «Оникс» - для дистанционной лучевой терапии высокой точности», — рассказал генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

На стендах легкой промышленности представлены российские бренды, как известные Zasport и DNK Russia, так и небольшие мастерские с эксклюзивными аксессуарами.

Также на стендах представлена система «детский сад – школа – СПО – ВУЗ – работодатель», с помощью которой уже сейчас обучаются 70 тыс. детей.

Кроме того, на форуме представлен стенд программы продвижения российских товаров «Сделано в России». Он демонстрирует меры поддержки отечественных производителей, которые реализует Российский экспортный центр совместно с правительством и по поручению президента. Так, в 23 регионах развивается система добровольной сертификации. Более 1000 наименований продукции из 32 регионов промаркированы знаком «Сделано в России».

Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), проходит в этом году в 11 раз. Программа включает в себя более 30 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года».

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