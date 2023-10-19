Москвичам рассказали, пойдет ли снег до конца октября

Снегопад в Москве и Московской области до конца октября возможен. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, комментируя сообщения об осадках в виде снега в Нижегородской области, Республике Мордовия и других регионах европейской части России.

«В Москве средняя дата выпадения первого снега в XXI веке приходится на 16 октября, образование временного снежного покрова — на 3 ноября. Так что ничего необычного в этом нет. Кстати сказать, в этом году в Москве первый снег базовая метеостанция на ВДНХ отметила 10 октября», — сказал синоптик в беседе с «Ридусом».

Он добавил, что несмотря на высокую вероятность снегопадов в столице, на почве снег не осядет, поскольку она еще не остыла.

16 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что в столице на текущей неделе ожидаются заморозки. По данным синоптика, до воскресенья, 22 октября, стоит ждать ухудшения погодных условий в городе.

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