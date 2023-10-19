В ОП РФ рассказали об итогах первого месяца работы приложения с позитивным контентом

Первые итоги работы мобильного приложения «Хорошие новости» признаны успешными, написал в своем Telegram-канале член Общественной палаты РФ Никита Анисимов.

Он напомнил, что месяц назад по инициативе ОП РФ мобильное приложение было запущено в пилотном режиме. По его словам, основная идея этого важного социального проекта - распространение в Интернете позитивной и верифицированной информации о достижениях России.

«И вот спустя месяц работы - первые конкретные результаты. За это время в «Хороших новостях» зарегистрировались более 17 тыс. пользователей. Редакция проекта разместила свыше 450 хороших новостей, а пользователи мобильного приложения сделали более 50 тыс. действий с позитивным контентом», — заявил Анисимов.

Член ОП РФ подчеркнул, что пользователи не просто получают верифицированные позитивные новости, но и сами активно распространяют их дальше на различных интернет-площадках.

«На мой взгляд, это лучший показатель востребованности и актуальности мобильного приложения. В ближайшее время команда проекта подведет официальные итоги пилота и наградит победителей. Планируем интересную секцию, посвященную приложению, на итоговом форуме Общественной палаты «Сообщество» в Москве», — добавил он.

Также Анисимов отметил, что в скором времени, на основании обратной связи от пользователей, команда «Хороших новостей» запустит в приложении новые опции и новые разнообразные поощрения для активных участников проекта.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что мобильное приложение проекта «Хорошие новости», где публикуются позитивные новости о России и россиянах, стало доступно на RuStore. Задача проекта — вовлечь пользователей в создание позитивных материалов с акцентом на созидание. Активистов предлагается вознаграждать, предоставляя бесплатные образовательные курсы, экскурсии, встречи со знаменитостями, билеты на спортивные мероприятия и форумы.