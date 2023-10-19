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Со дна реки в Польше достали немецкий танк времен Второй мировой войны

Daily Mail: немецкий танк времен Второй мировой войны достали из реки в Польше

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В Польше со дна реки достали немецкий танк времен Второй мировой войны, пишет Daily Mail. Историки считают, что он был затоплен во время отступления гитлеровских войск.

Как пишут СМИ, танк достали со дна реки Нида на юге Польши. По данным специалистов, это «Бергепантера», которую использовали для ремонтно-эвакуационных работ. Михал Кеншицкий, организовавший работу по доставке техники на берег, рассказал, что узнал об этом месте еще 30 лет назад.

«Какой-то старик показал моему дяде место, где затонул танк», — рассказывает мужчина.

Михал считает, что такой раритетный экземпляр может стоит десятки миллионов долларов после качественной реставрации.

«В мире существует всего несколько танков «Бергепантера», но эта версия — единственная», — уверен Кеншицкий.

Местный историк Конрад Май сообщил, что с конца 1944 года в этом районе дислоцировалось пять таких «Бергепантер», где 16-я нацистская бронетанковая дивизия ожидала наступления советских войск. К середине января 1945 года немцы оказались в окружении, и, пытаясь отступать, начали переправляться через Ниду, не найдя моста.

«Во время одной из таких попыток поднятая «Бергепантера» и затонула», — прокомментировал специалист.

Танк останется в музее Войска Польского в Варшаве, где машину уже назвали «абсолютной редкостью».

Ранее в Дрездене эвакуировали 15 тысяч жителей из-за 250-килограммовой бомбы.

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