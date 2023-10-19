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Врач: вредные привычки могут мешать согреться

Врач Савельева: курение, алкоголь и недосып могут мешать согреться

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Depositphotos

Причинами, по которым человеку трудно согреться, могут быть курение, алкоголь и недосып. Об этом в беседе с РИАМО рассказала старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева. Также, по ее словам, излишняя «мерзлявость» может возникать из-за гипотереоза, сахарного диабета, атеросклероза и других заболеваний.

«Отмечу также гипергидроз. При повышенном потоотделении кожа стоп всегда влажная. В таком состоянии процесс теплоотдачи более выраженный, так как при бесперебойном испарении влаги поверхность кожи отдает тепло с каждой молекулой воды. Потому пациенты с гипергидрозом часто жалуются на зябкость, ощущение холодных стоп», — продолжила Савельева.

Она добавила, что мешать согреться может недостаток витаминов, в частности В12.

Врач-терапевт Татьяна Романенко до этого отмечала, что вернувшись домой после переохлаждения на улице, важно сразу переодеться в сухую и теплую одежду, чтобы избежать простуды. После этого, по ее словам, необходимо разогреть стопы.

Ранее диетолог перечислил главные ошибки в питании в холодное время года.

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