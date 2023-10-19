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Специалисты раскрыли плюсы и минусы энзимной пудры

ОСН: энзимная пудра осветляет пигментные пятна, но может причинить вред

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Pexels

Энзимная пудра может быть полезным уходовым средством. Среди основных преимуществ – улучшение цвета лица и осветление пигментных пятин. Однако она может причинить вред, а использовать ее можно не всем, выяснила Общественная служба новостей.

Энзимная пудра – это более деликатный аналог пилингов, скрабов или пенки. При умывании ее ферменты стимулируют обменные процессы в клетках, помогая избавить от черных точек и неровностей. При этом средство не травмирует кожу и обладает антибактериальным эффектом, предотвращая воспаления.

Одно из важных преимуществ – осветление и уменьшение пигментных пятен.

Однако есть и минусы использования энзимной пудры. Так, применять ее можно, соблюдая периодичность. Она может вызвать аллергию, раздражение, покраснение кожи – в таком случае следует прекратить ее использование.

Специалисты не рекомендуют использовать энзимную пудру людям с жирной кожей, так как это может спровоцировать выделение себума, что сделает кожу еще жирнее. Также не стоит умываться ею при сильных воспалениях кожи, гнойных образованиях.

Людям с чувствительной кожей перед применением нужно провести эксперимент и нанести ее на маленьком участке кожи. При появлении раздражения и пощипывания применять пудру нельзя.

Если раздражение не проходит длительное время, нужно обратиться к дерматологу.

Напомним, дерматологи считают неправильное умывание одним из факторов, которые быстро старят кожу. Также спровоцировать преждевременное старение, по их мнению, могут курение, безбелковые диеты и неправильные бьюти-процедуры.

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