Любови Соболь** грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах

Бывшего юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Любовь Соболь (признана в РФ иностранным агентом) (внесена в список экстремистов) могут оштрафовать на 50 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. Об этом сообщили в Симоновском суде Москвы, передает РИА Новости.

В отношении женщины зарегистрирован протокол ч. 2, ст. 19.34. Дата рассмотрения пока не назначена.

Протокол в отношении Соболь выписан из-за непредоставления отчетности иноагентом в уполномоченный орган.

В июле 2022 года Соболь оштрафовали на 10 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

В мае 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Соболь и еще одного экс-юриста ФБК Вячеслава Гимади (внесен в список экстремистов), а также бывшего руководителя организации «Штабы Навального» (организация запрещена в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом) (внесен в список экстремистов). Соболь и Гимади были обвинены по статье «Создание и участие в экстремистской организации», также Соболь вместе с Волковым проходит по четырем эпизодам дела о крупном мошенничестве.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.