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Стало известно, куда в России пропали дети-индиго

Психолог Наумова: дети-индиго – это не люди со сверхспособностями

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Термин «дети-индиго» пропал из информационного поля из-за того, что раньше его употребляли неверно. Так называли детей со сверхспособностями, однако позже выяснилось, что речь шла о детях с отклонениями в развитии, рассказала «Общественной службе новостей» детский психолог Наталья Наумова.

«Тогда была путаница. Но позже поняли, что это просто дети с отклоняющимся развитием и немножко все успокоились и притихли, – объяснила эксперт. – Просто у нас мозг работает компенсаторно, и если одна функция справляется особенно хорошо, значит другая будет хуже справляться».

В качестве примера психолог привела ребенка, который плохо умеет коммуницировать с людьми, однако при этом четко фокусируется на определенной задаче и добивается в ней успеха. Именно таких детей называли индиго, отметила Наумова. Сегодня, по ее словам, все подобные случаи изучаются. В результате выясняется, что чаще всего речь идет об атипичном аутизме или синдроме Аспергера.

По мнению детского психолога, любой талант у ребенка существует в ущерб каким-то другим навыкам. Причем чаще всего особенным детям тяжело дается общение, поэтому им необходимо помогать налаживать отношения с окружающим миром.

Напомним, также психолог считает, что у одаренных детей при неправильном распределении нагрузки могут появиться проблемы с психикой из-за перенапряжения нервной системы. По ее мнению, детям нужно предоставлять разные направления для реализации своего таланта и как можно чаще поощрять его за успехи.

Ранее сообщалось, что семья десятилетней студентки-вундеркинда Алисы Тепляковой проиграла суд МГУ.

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