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На борту самолета Москва — Владивосток разнимали двух пьяных пассажиров

PrimaMedia: на борту самолета Москва — Владивосток подрались пьяные пассажиры

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Shutterstock

На борту самолета рейса МоскваВладивосток подрались два пьяных пассажира. Об этом сообщило издание PrimaMedia.

По рассказам очевидцев, нетрезвый пассажир напал с кулаками на своего товарища и начал колотить по голове. Оказалось, агрессору не понравилось, что его приятель хотел есть.

Другие пассажиры смогли скрутить нападавшего. На него надели наручники и посадили рядом с туалетом. Спустя некоторое время мужчина вернулся, поцеловал оппонента в голову и уснул с ним в обнимку.

Однако после приземления полиция задержала обоих нарушителей порядка.

До этого в Москве четверо забредших выпить в отель мужчин устроили драку с охраной. Мужчины зашли выпить в лобби отеля, постояльцами которого не являлись. У них произошел конфликт с сотрудниками отеля — причина недопонимания не уточняется.

А под Иваново мигранты с обувной фабрики подрались с местными жителями. По предварительным данным, конфликт между двумя компаниями мог начаться в баре.

Ранее в Орске четверых мигрантов задержали за массовую драку на закупочной базе.

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