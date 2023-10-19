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Юноша четыре года планировал вооруженное нападение из ненависти к человечеству

Юноша из Свободного получил срок за подготовку вооруженного нападения на техникум

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В городе Свободном Амурской области вынесли обвинительный приговор юноше, собиравшемуся совершить вооруженное нападение на людей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

О возможности совершения преступления молодой человек 2004 года рождения задумался еще в 2018 году. Тогда он стал изучать публикации в СМИ и соцсетях о массовых нападениях. Подросток был готов пойти на аналогичное преступление из-за возникшей у него ненависти к человечеству. Он стал презирать людей «независимо от их политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной принадлежности и взглядов, а также социальной группы» и захотел расправиться с теми, кто просто окажется поблизости.

Позже молодой человек поступил в Амурский институт железнодорожного транспорта и стал активнее готовиться к нападению. Учащийся техникума рассказал о планах своему одногруппнику, но тот в итоге от соучастия в них отказался, хотя и разрабатывал детали будущего нападения вместе с приятелем.

Также суду стало известно, что подросток изучал информацию о взрывчатых веществах, зарисовывал в тетрадь схемы по изготовлению различных СВУ и посещал строительные магазины, подыскивая необходимые для их сборки компоненты. Кроме того, он собирался купить огнестрельное оружие, в том числе и пистолет марки Intratec, с помощью которого ученики американской школы «Колумбайн» (организация запрещена в России) напали на других учащихся и педагогов.

Судя по всему, студент был очарован виновниками этого громкого нападения, а также другими преступниками, виновными в подобных преступлениях, и стремился завладеть одеждой, похожей на ту, в которой они их совершили. Отдельное внимание сторона обвинения уделила пристрастию подсудимого к «тренировкам», проходившим в компьютерных играх.

В итоге молодой человек был взят под стражу и по этой причине не смог реализовать задуманное. На суде он признал вину в полном объеме, раскаялся и получил в качестве наказания в виде 2,5 года колонии общего режима.

«В настоящее время он понял, что люди на самом деле не такие плохие, как он ранее полагал, и никто не может лишать их жизни по своему усмотрению. Он больше таких взглядов не придерживается», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Британии 15-летний школьник пырнул учителя ножом в живот, выманив его из класса.

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